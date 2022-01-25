У Кривому Розі прийомні батьки розчленували та спалили тіло доньки: суд виніс вирок

За наругу над тілом 6-річної Аміни Менго прийомних батьків дівчинки засуджено до дев’яти років позбавлення волі

Чоловік і жінка розчленували та спалили мертву 6-річну дитину, а обвуглені рештки затопили у водоймі

У Кривому Розі Дніпропетровської області до 9 років позбавлення волі засуджено прийомних батьків, які у 2017 році розчленували та спалили тіло 6-річної доньки Аміни Менго. Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

За інформацією поліції, дівчинка зникла влітку 2017 року. На пошуки дитини було орієнтовано весь особовий склад поліції міста. Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що до її зникнення причетні прийомні батьки.

«Було встановлено, що тіло дитини розчленували й спалили, а обвуглені рештки затопили у водоймі. Результати експертних досліджень показали, що знайдені в річці рештки належать зниклій дівчинці. У нарузі над тілом прийомної доньки правоохоронці запідозрили її прийомних батьків. В ході досудового розслідування слідчі зібрали безперечні докази їх вини та направили обвинувальний акт до суду», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 24 січня, вироком Дзержинського районного суду міста Кривий Ріг обвинувачених визнано винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 297 (наруга над тілом загиблого), а також за ч. 2 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину), ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що кожному з подружжя призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 9 років.

До слова, під Кривим Рогом батьки шестимісячного малюка напоїли з пляшечки власну дитину етиловим спиртом. Хлопчик помер від отриманої дози алкоголю.