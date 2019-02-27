Відсторонений Гладковський сказав, що йде «брудна боротьба за владу»



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«Подивимось, може, пан Зеленський навчить нас, як складати танки», - сказав Гладковський

«Люди, які не бачили військове виробництво, готові нам давати поради», - зауважив Олег Гладковський

Відсторонений з посади перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Олег Гладковський стверджує, що він став «жертвою нісенітниць та інформаційної провокації».

Про це він сказав в ефірі програми Vox populi на телеканалі ZIK 27 лютого.

Гладковський, коментуючи журналістське розслідування щодо розкрадань в оборонній сфері, зауважив, що «це навіть не інформація, а якась частина брудних технологій».

«Повертаючись до змісту тих нісенітниць, які пролунали, - це є частина брудної боротьби за владу», - сказав він.

Відповідаючи на запитання глядачів щодо реакції претендентів на президентський пост на журналістське розслідування, та, зокрема, іронічну заяву шоумена Володимира Зеленського, Гладковський зазначив, що це ще раз підтверджує те, що «зараз усі в усьому розуміються і на всьому знаються».

«Люди, які не бачили військове виробництво, готові нам давати поради, яким чином ремонтувати танки і виробляти бойові машини… А коли говоримо про передвиборчі коментарі, це в деяких випадках і неприпустимо. Подивимось, може, пан Зеленський навчить нас, як складати танки», - сказав Гладковський.

Нагадаємо, 25 лютого журналісти «Bihus.info» оприлюднили розслідування, у якому йдеться про схеми з розкрадання в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування є син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Ігор Гладковський повідомив, що подасть до суду на журналістів, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі.

У свою чергу Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії. Також він просив тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків на час проведення розслідування.