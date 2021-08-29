Вихід з Афганістану. Американський дипломат визнав великий шок у Вашингтоні

Курт Волкер: Як можна казати, що Америка працює зі своїми союзникам, якщо вона залишає їх?

«Як можна говорити, що «Америка повертається» на міжнародну арену, якщо вона йде?»

Фундаментальним прорахунком адміністрації Байдена стала віра в те, що афганські сили безпеки будуть стояти та захищати країну без американської розвідки, логістики, авіаприкриття, зобов’язань. У Вашингтоні говорять про великі наслідки. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Дипломат нагадав, що президент Обама ще 1 грудня 2009 року, виступаючи з промовою в академії Вест-Пойнт, назвав день виведення військ з Афганістану.

«Відтоді у США говорили, що ми хочемо вийти з Афганістану й американська громадськість погоджувалася з цим. Але ніхто реально не зробив цього, бо ніколи умови не були для цього прийнятними. І тепер, коли умови знову не були прийнятними, ми виходимо – і маємо катастрофу. Тому це призвело до низки питань. Як можна говорити, що «Америка повертається» на міжнародну арену, якщо вона йде? Як можна казати, що Америка працює зі своїми союзникам, якщо вона залишає їх? І як можна говорити про компетенцію, коли всі бачать картину в аеропорту в Кабулі? Цей наратив звучить у Вашингтоні. І цікаво, що демократи, голови комітету у закордонних справах та розвідувальної діяльності у Сенаті, ставлять ці питання. Усе це говорить про великі наслідки», – вважає колишній спецпредставник Держдепу з питань України.

З його слів, в інших адміністраціях (президентів США – «Главком») був чітко донесений результат виводу американських військ з Афганістану.

«Думаю, фундаментальним прорахунком (адміністрації Байдена – «Главком») стала віра в те, що афганські сили безпеки будуть стояти та захищати країну без американської розвідки, логістики, авіаприкриття, зобов’язань. І певно, в цій адміністрації розраховували, що можуть так зробити. І вони помилилися. У мене багато друзів, які були послами в цій країні. І кожен з них сказав би, що таке можна було передбачити», – наголосив Курт Волкер.

Щодо питання відновлення довіри України до США, втраченої через позицію адміністрації Байдена щодо «Північного потоку – 2» і виведення американського війська з Афганістану, діяльність Білого дому повинна бути більш проактивною, вважає американський дипломат.

«Перш за все, нам потрібно заохочувати адміністрацію Байдена, щоб вона була більш проактивна у підтримці власного бачення у світі, а не реактивна і така, що обороняється. На мою думку, президент Зеленський буде це робити, але він не один. Нам треба більше американського лідерства, яке треба заохочувати, а не знеохочувати. По-друге, якщо подивитися на світ, то немає альтернативи світу, в якому США грають провідну роль в ім’я свободи, демократії, верховенства права, і в якому Путін та інші застосовують «закон джунглів», сили та роблять те, що хочуть. Тому я думаю, що не треба ставити питання, чи можна довіряти президенту Байдену чи ні, а як ми побудуємо правильні відносини, спільні цілі, як ми їх досягнемо. Адже і США, і Україна потребують цього», – вважає Курт Волкер.

До слова, експерт назвав країни, які отримають бонуси від захоплення Афганістану талібами

Тим часом таліби встановили контроль над аеропортом Кабула. Вони чекають відходу американських військових, які евакуюють людей.

У той же час президент Зеленський обговорив з еміром Катару співпрацю в евакуації з Афганістану.