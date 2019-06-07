Вихідні в Україні будуть спекотними, але з грозами графіка



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Сухо буде тільки на сході країни

Найближчими вихідними (8-9 червня) на більший частині території пройдуть сильні дощі з грозами. Максимальна температура вдень +30 градусів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У суботу, 8 червня, дощі з грозами очікуються скрізь, окрім Донецької, Луганської, Запорізької областей - там буде сухо. На заході України температура повітря вдень 22-30 градусів вище нуля. У східних областях вдень стовпчики термометрів покажуть 28-30 градусів тепла.

У центральному регіоні переважно пройдуть дощі з грозами. У регіоні вдень повітря прогріється до +25...+30 градусів. На півдні країни пройдуть грозові дощі, температура повітря вдень 27-30 градусів з позначкою «плюс». У північних областях також очікуються дощі з грозами, денна температура повітря 27-30 градусів тепла.

У Києві цього дня пройдуть дощі з грозами, вдень повітря прогріється до +29.

У неділю, 9 червня, більшу частину території України накриють грозові дощі, сухо буде тільки в Донецькій, Луганській і Запорізькій областях.

На заході очікуються сильні дощі з грозами, вдень повітря прогріється до +25 градусів. На сході температура вдень +28...+30 градусів. У центральних областях вдень стовпчики термометрів покажуть 25-30 градусів тепла.

У північних областях очікуються дощі з грозами, температура вдень 25-30 градусів вище нуля. На півдні також пройдуть дощі з грозами. Температура вдень до +30.

У Києві дощі з грозами, температура повітря вдень від +27 до +29.