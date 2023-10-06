Війська РФ завдали удару по центру Харкова

У Харкові зранку 6 жовтня пролунав вибух

Харків під обстрілом. У місті оголошено повітряну тривогу. Про вибухи повідомив міський голова Ігор Терехов.

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«Місто Харків під обстрілом. Є інформація про удар по центральній частині міста», – написав мер Харкова.

Удари по Харкову також підтвердив керівник обладміністрації Олег Синєгубов. Він закликав містян перебувати в укриттях.

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Щонайменше одна людина дістала поранення. Про це Суспільному Харків розповів директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Зараз в місті триває повітряна тривога. Варто перейти в укриття.