Війська РФ завдали удару по центру Харкова
У Харкові зранку 6 жовтня пролунав вибух
Харків під обстрілом. У місті оголошено повітряну тривогу. Про вибухи повідомив міський голова Ігор Терехов.
«Місто Харків під обстрілом. Є інформація про удар по центральній частині міста», – написав мер Харкова.
Удари по Харкову також підтвердив керівник обладміністрації Олег Синєгубов. Він закликав містян перебувати в укриттях.
Щонайменше одна людина дістала поранення. Про це Суспільному Харків розповів директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
Зараз в місті триває повітряна тривога. Варто перейти в укриття.
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