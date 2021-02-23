«Виключно докази та свідчення». Венедіктова заявила, що справа Приватбанку матиме продовження

Венедіктова підкреслила, справи так званої групи Приватбанку – це далеко не єдина траєкторія руху

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала підозри в гучній справі Приватбанку, і також порадила «приготуватися» тим злочинцям, до яких ще не дісталися правоохоронці. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«Другий і третій пішли. Точний рахунок матчу – таємниця слідства. Наголошую – ніякої політики, жодних зволікань, виключно докази, свідчення, експертні висновки і процесуальний прагматизм», – написала вона.

Венедіктова підкреслила, справи так званої групи Приватбанку – це далеко не єдина траєкторія руху спільного з НАБУ та САП локомотиву.

«Раджу приготуватися тим свідкам (поки що), на діяльність яких правоохоронці дивились із закритими очима — відкриємо. Впевнена, цей натяк зрозумілий. Рухаємось далі», – сказала вона.

Трьом колишнім високопосадовцям ПАТ КБ «Приватбанк» повідомили про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Зокрема, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Йдеться про розтрату 136 млн гривень.

Зокрема вручили підозру у справі Приватбанку екскерівниці одного з підрозділів Олені Бичихіній. Також колишньому голові правління Приватбанку Олександру Дубілету, проте документ надіслали поштою.

Напередодні стало відомо, що Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль.

Генеральна прокурорка пояснила, чому затримали Яценка.