У Мелітополі окупанти викрали чотирьох журналістів

Поки утримується у невідомому місці Михайло Кумок

У Мелітополі сьогодні вранці, 21 березня, російські загарбники забрали з дому чотирьох журналістів. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України у Телеграмі.

Зазначається, що 21 березня додому до журналістів «МВ-холдингу» – видавця Михайла Кумка, випускового редактора Євгенії Борян, журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки – прийшли озброєні люди, які відвезли їх у невідомому напрямі.

Про факт викрадення інформує запорізька журналістка, власкор видання «Індустріальне Запоріжжя» Катерина Даниліна-Левочко. Про викрадення батька у соцмережах написала і Тетяна Кумок, донька Михайла Кумка.

Генеральний директор «МВ-холдингу» Ганна Медвідь у коментарі Національній спілці журналістів Україні підтверджує, що сьогодні близько 6 години озброєні люди спочатку приїхали до журналісток Юлії Ольховської та Любові Чайки, потім – до інших співробітників холдингу.

«Тиждень тому мене викликали на розмову і пропонували їх підтримувати. Зустрічалися у редакції, в яку вони проникли самовільно і обшукали. Хочуть, щоб ми були лояльними і їх підтримували. Я згоди не дала, і ми розійшлися», – розповіла вона.

На момент спілкування голови НСЖУ Сергія Томіленка із гендиректором МВ-холдингу (11.00 понеділка, 21 березня), стало відомо, що трьох журналісток після розмов про необхідність співпрацювати із загарбниками відпустили. Поки утримується у невідомому місці Михайло Кумок.

«Михайло Володимирович є власником холдингу і видавцем, але він повністю відійшов від редакційних справ. Підкреслює, що пішов на пенсію. Сподіваюся, за кілька годин він таки буде на свободі», – зазначив Медвідь.