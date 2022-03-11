Момент викрадення мера Мелітополя зафіксувала камера відеоспостереження
Мелітополь залишається заблокованим, у місті гуманітарна криза
Як відомо, сьогодні вдень окупанти викрали мера Мелітополя, який відмовився з ними співпрацювати.
«Щойно у Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер міста Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення, йому наділи пластиковий мішок на голову» – написав Геращенко.
Саме цей момент потрапив на одну із камер відеоспостереження.
На відео чітко видно, як група озброєних людей ведуть чоловіка вулицею, в той час, як випадкові перехожі злякано на це дивляться.
Нагадаємо, що Мелітополь залишається заблокованим, у місті гуманітарна криза.
Раніше жителі Мелітополя відмовились виконувати вказівки окупантів.
Наапередодні окупанти викрали депутатку Запорізької облради.