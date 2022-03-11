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    Момент викрадення мера Мелітополя зафіксувала камера відеоспостереження

    Іван Федоров відмовився співпрацювати з ворогом - Момент викрадення мера Мелітополя зафіксувала камера відеоспостереження
    Іван Федоров відмовився співпрацювати з ворогом
    з відкритих джерев

    Мелітополь залишається заблокованим, у місті гуманітарна криза

    Як відомо, сьогодні вдень окупанти викрали мера Мелітополя, який відмовився з ними співпрацювати.

    «Щойно у Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер міста Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення, йому наділи пластиковий мішок на голову» – написав Геращенко.

    Саме цей момент потрапив на одну із камер відеоспостереження.

    На відео чітко видно, як група озброєних людей ведуть чоловіка вулицею, в той час, як випадкові перехожі злякано на це дивляться.

    Нагадаємо, що Мелітополь залишається заблокованим, у місті гуманітарна криза.

    Раніше жителі Мелітополя відмовились виконувати вказівки окупантів.

    Наапередодні окупанти викрали депутатку Запорізької облради.

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    Теги: окупанти війна мер викрадення #stoprussia
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    Момент викрадення мера Мелітополя зафіксувала камера відеоспостереження