В окупованому Мелітополі партизани «прибрали» сотню рашистів

Партизани кріплять на автівки окупантів листівки з попередженням

У тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі Запорізької області діють партизани, які знищують рашистів. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

За даними мера Мелітополя Іван Федоров, партизани вже ліквідували понад 100 окупантів.

Також повідомляється, що російські пропагандисти поширюють фейки про те, що нібито мешканці Запорізької області хочуть увійти до складу РФ. Натомість у Мелітополі містяни на лобове скло машин окупантів кріплять листівки «Російський окупант, знай! Мелітополь – це Україна. Кожен мешканець – це партизан. Чекай!».

Нагадаємо, в Мелітополі окупанти РФ створили вже четверту військову базу.

До слова, розвідка розповіла, як українські партизани наближають перемогу.

У період від 20 березня по 12 квітня в окупованому Мелітополі за дивних обставин померли більше 70 російських військовослужбовців. Зазвичай, у окупантів виявляли вогнепальні та ножові поранення.

Раніше «рейкові партизани» спричинили найбільшу аварію РЖД за останні роки.