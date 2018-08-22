Вілкул не задекларував свою співмешканку – НАБУ



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Нардеп Олександр Вілкул

НАБУ розслідує справу про можливе недостовірне декларування в діях нардепа від Опозиційного блоку

Детективи Національного антикорупційного бюро отримали в суді доступ до даних з номера мобільного телефону жінки, яка проживала з народним депутатом Олександром Вілкулом.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу суду.

НАБУ розслідує справу про можливе недостовірне декларування в діях нардепа від «Опозиційного блоку».

Детективи з’ясували, що у 2015-2016 роках він спільно проживав з жінкою, не перебуваючи з нею у шлюбі.

Встановлено, що у 2014-2017 роках вони регулярно здійснювали спільні перетини державного кордону, у тому числі на автомобілі Land Rover Range Rover, який співмешканка Вілкула купила у 2016 році. При цьому водієм авто при перетині кордону був Олександр Вілкул.

Також у 2015-2016 роках жінці належали земельна ділянка площею 0,0979 га та будинок площею 241,5 м2 у смт. Ювілейне Дніпропетровської області.

Водночас в е-деклараціях нардепа співмешканка та її майно не відображені.

Раніше в НАБУ були дані, що Вілкул протягом 2015-2016 років користувався будинком та земельними ділянками в смт Козин Київської області, однак не відобразив їх у деклараціях.

Йдеться про будинок на 378,7 кв.м. та дві земельні ділянки площею 0,34 га та 0,15 га, зареєстровані на колишню тещу парламентарія – Марію Кондратюк.

Олександр Вілкул востаннє зазначав дочку і дружину в декларації за 2015 рік. У наступні роки не вказував жодного члена сім’ї. За 2017 рік він повідомив, що почав орендувати квартиру в Києві на 69,5 кв.м., власницею якого є його колишня теща Марія Кондратюк.

Батько нардепа Юрій Вілкул є мером Кривого Рогу.

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