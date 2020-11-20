Вірменські протестувальники перекривають вулиці Єревана

На цей час закрито перехрестя проспекту Тиграна Меца, вулицю Республіки і протестувальники намагаються перекрити проспект Баграмяна

Поліція вже затримала групу протестувальників

У Єревані протестувальники, які вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, перекривають вулиці міста. Про це повідомляє Armenpress.

Зазначається, що на цей час закрито перехрестя проспекту Тиграна Меца, вулицю Республіки і протестувальники намагаються перекрити проспект Баграмяна.

Поліція вже затримала групу людей, але точну кількість затриманих поки не повідомляють.

У четвер, 19 листопада, на аналогічному антиурядовому протесті були затримані 24 людини.

До відома, підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку. У Єревані тривають акції протесту.

Як повідомлялося, президент Вірменії відправив у відставку міністра оборони.

Раніше у відставку пішов міністр закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян.

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

Документ передбачає, що до регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».