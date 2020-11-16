Голова МЗС Вірменії пішов у відставку після слів прем'єра про здачу Карабаху
Міністр оголосив про відставку на вимогу прем'єра Нікола Пашиняна
Міністр закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян подав заяву про відставку зі своєї посади. Про це у повідомляє Медуза.
Раніше про необхідність відставки Мнацаканяна заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
За словами прем'єр-міністра, «переговорний процес, що сформувався у 2018 році, незворотне вів до здачі територій Нагірного Карабаху Азербайджану». Зокрема, за твердженням Пашиняна, ставилося питання про передачу Баку міста Шуші.
У МЗС Вірменії відкинули всі звинувачення Пашиняна, заявивши, що питання про передачу міста Шуші Азербайджану не обговорювалося на жодному з етапів переговорів врегулювання карабахського конфлікту.
Мнацаканян був призначений міністром закордонних справ Вірменії 12 травня 2018 року.
9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.
Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.
До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.
Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».
Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку. У Єревані тривають акції протесту.