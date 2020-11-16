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    Голова МЗС Вірменії пішов у відставку після слів прем'єра про здачу Карабаху

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    Про необхідність відставки Мнацаканяна (ліворуч) заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян - Голова МЗС Вірменії пішов у відставку після слів прем'єра про здачу Карабаху
    Про необхідність відставки Мнацаканяна (ліворуч) заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян
    Фото: прес-служба уряду Вірменії

    Міністр оголосив про відставку на вимогу прем'єра Нікола Пашиняна

    Міністр закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян подав заяву про відставку зі своєї посади. Про це у повідомляє Медуза.

    Раніше про необхідність відставки Мнацаканяна заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.  

    За словами прем'єр-міністра, «переговорний процес, що сформувався у 2018 році, незворотне вів до здачі територій Нагірного Карабаху Азербайджану». Зокрема, за твердженням Пашиняна, ставилося питання про передачу Баку міста Шуші.

    У МЗС Вірменії відкинули всі звинувачення Пашиняна, заявивши, що питання про передачу міста Шуші Азербайджану не обговорювалося на жодному з етапів переговорів врегулювання карабахського конфлікту.

    Мнацаканян був призначений міністром закордонних справ Вірменії 12 травня 2018 року.

    9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

    Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

    До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.  

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції. 

    Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

    Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку. У Єревані тривають акції протесту. 

    Теги: Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах Нікол Пашинян
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