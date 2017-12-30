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    Visa відмовилася від обслуговування Bitcoin-карт

    Повідомлення про припинення операцій з Bitcoin-картами отримали кілька провайдерів дебетових карт
    Банк-емітент передплачених Bitcoin-карт WaveCrest отримав від процесингової компанії Visa розпорядження негайно закрити всі випущені ним дебетові карти. Як повідомляє Tehnot.com, кілька провайдерів дебетових карт з підтримкою Bitcoin раптово відмовили клієнтам в обслуговуванні. Серед них: Bitwala, Cryptopay, Wirex і TenX. Ці провайдери дозволяли
    • Сьогодні, 17:15
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    Повідомлення про припинення операцій з Bitcoin-картами отримали кілька провайдерів дебетових карт

    Банк-емітент передплачених Bitcoin-карт WaveCrest отримав від процесингової компанії Visa розпорядження негайно закрити всі випущені ним дебетові карти. Як повідомляє Tehnot.com, кілька провайдерів дебетових карт з підтримкою Bitcoin раптово відмовили клієнтам в обслуговуванні. Серед них: Bitwala, Cryptopay, Wirex і TenX. Ці провайдери дозволяли використовувати біткоїни в звичайних торговельних точках.

    «У Visa Europe заявили, що причиною (відмови в обслуговуванні - ред.) стало недотримання WaveCrest правил членства в Visa, однак це не є боротьбою з криптовалютами», - йдеться в повідомленні.

    Однак, у WaveCrest вважають інакше.

    «Зміни відбулися дуже раптово, що не дало нам часу для повідомлення наших клієнтів. Це рішення вказує, що Visa, а також довірені особи інших традиційних фінансових корпорацій, не бажають обслуговувати зростаючу крипто-економіку. Це, в свою чергу, спонукає нас продовжити наше бачення щодо створення першого криптовалютного банку», - заявили в WaveCrest.

    Нагадаємо, Центральний банк Великобританії вже в 2018 році може дати дозвіл на введення в обіг національної криптовалюти.

    Джерело: Укрінформ

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