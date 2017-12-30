Британія наступного року може ввести національну криптовалюту

У Великобританії опрацьовують варіант введення в оборот криптовалюти, прив'язаної до фунта

Центральний банк Великобританії вже в 2018 році може дати дозвіл на введення в обіг національної криптовалюти. Про це повідомляє газета Telegraph. За даними видання, банк Великобританії ще в лютому 2015 року утворив спеціальну дослідницьку групу, до завдань якої входила опрацювання варіанту введення в оборот криптовалюти, прив'язаної до фунта



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Центральний банк Великобританії

У Великобританії опрацьовують варіант введення в оборот криптовалюти, прив'язаної до фунта

Центральний банк Великобританії вже в 2018 році може дати дозвіл на введення в обіг національної криптовалюти.

Про це повідомляє газета Telegraph.

За даними видання, банк Великобританії ще в лютому 2015 року утворив спеціальну дослідницьку групу, до завдань якої входила опрацювання варіанту введення в оборот криптовалюти, прив'язаної до фунта стерлінгів. Фахівці зараз вивчають технологію електронних транзакцій, використовувану в операціях з біткоїнами і іншими криптовалютами.

За словами представника британського центробанку, очікується, що в наступному році дослідницька група представить результати роботи.

«Базова технологія представляє по-справжньому великий інтерес. Ми в Банку Англії зараз працюємо з нею», - цитує видання главу британського Центрального банку Марка Карні.

Він додав, що вже провів переговори з іншими центробанками по введенню в обіг електронної валюти, підкресливши, що «технологія блокчейн» (база даних загального користування, яка функціонує без централізованого керівництва) для операцій між центральними банками може «сприятливо позначитися на фінансовій стабільності і ефективності».

Нагадаємо, декілька днів тому влада Німеччини застерегла від інвестування у біткоїни.

Водночас міністерство фінансів Ізраїлю розглядає можливість введення власної криптовалюти - електронний шекель.