Вища рада правосуддя призупинила призначення племінника Ківалова до Верховного суду



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Державне бюро розслідувань відкрило досудове розслідування щодо ймовірної схеми незаконної приватизації Могилом службової квартири

У 2014 році службове житло стало приватною власністю Сергія Могила та його доньок

Вища рада правосуддя оголосила список нових суддів Верховного Суду. Попри висновки Громадської ради доброчесності, десятеро із 16 недоброчесних кандидатів рекомендовані до призначення на посади президентові.

Натомість розгляд матеріалів щодо призначення ще восьми претендентів ВРП відклала. Серед них опинився племінник нардепа Сергія Ківалова і екс-суддя Вищого господарського суду часів Віктора Татькова Сергій Могил, повідомляє Bihus.info.

Раніше журналісти проекту «Наші гроші з Денисом Бігусом» розслідували факти приватизації службового житла у Києві. Одним з фігурантів сюжету був Сергій Могил. Переїхавши з Одеси до Києва, родина Могила орендувала елітне житло на Печерську.

Попри фінансову можливість винаймати апартаменти, суддя отримав у розпорядження службове житло – теж елітну квартиру на Печерську. Менш як за два роки, ця квартира спочатку втрачає статус службової, а у 2014-му році стає приватною власністю Могила та його доньок.

Не проживши в ній жодного дня, про що заявив сам Могил, суддя продав квартиру. При цьому за півроку до продажу дружина судді викупила орендоване ними увесь цей час житло.

Після сюжету, за заявою юристів проекту «Тисни» (Bihus.Info), Державне бюро розслідувань відкрило досудове розслідування щодо ймовірної схеми незаконної приватизації Могилом службової квартири.

Зазначається, що напередодні завершальної співбесіди юристи «Тисни» звернулись до Вищої кваліфікаційної комісії суддів з проханням взяти до уваги факт відкритої справи щодо Могила у ДБР. Що саме вплинуло на призупинення призначення Могила на посаду судді Верховного суду та коли буде прийнято остаточне рішення, наразі невідомо.