Вищий антикорупційний суд взявся за ексміністра, який обіцяв пересадити українців на Hyperloop



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Омелян під час судових засідань

Колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна обвинувачують у декларуванні недостовірної інформації

Вищий антикорупційний суд призначив на 11 жовтня відкрите підготовче засідання за обвинуваченням колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна за ст. 366-1 КК України («Декларування недостовірної інформації»).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 26 вересня.

Справу Омеляна ще 5 вересня Солом`янський районний суд Києва спрямував до Вищого антикорсуду.

Нагадаємо, що у вересні 2018 року Національне антикорупційне бюро вручило підозру Омеляну. Його звинуватили у незаконному збагаченні та недекларуванні майна. Однак після визнання 27 лютого 2019 року Конституційним судом неконституційною статтю 368-2 ККУ про незаконне збагачення щодо Омеляна залишили обвинувачення лише за ст. 366-1 КК України.

За версією слідства, Омеляна звинувачують у декларуванні недостовірних даних. Так, в електронних деклараціях за 2015 рік він нібито не задекларував активи на 3 млн грн, а у 2016 — на понад 8 млн грн.

У декларації за обидва роки експосадовець не вказував позашляховик BMW X5, яким, за версією слідства, фактично користується і володіє, хоча власником значиться його брат. Не відображені також видатки у 2015 році на оренду будинку, в якому фактично проживав міністр та члени його родини.

Роком пізніше міністр не задекларував факт постійного користування у 2016 році іншим заміським будинком та земельною ділянкою.

Як відомо, недостовірне декларування за ст.366-1 ККУ карається штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, на початку 2018 року Омелян заявив, що Україна в 2019 році може почати будівництво тестового майданчика для проекту Hyperloop - транспортна система зі сталевих труб, усередині яких пересувається поїзд - герметична капсула на повітряній подушці. Швидкість такої капсули перевищує 600 км/ч. Проект розроблений Ілоном Маском.

Новий міністр інфраструктури Владислав Криклій вже відмовився від цієї ідеї, назвавши її абсурдною.