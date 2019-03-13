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    Вісім міст окупованої Луганщини залишилися без води

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    Вісім міст окупованої Луганщини залишилися без води

    Скоротиться подача води споживачам: міст Красний Луч та Антрацит на 40%; міст Стаханов, Кіровськ, Брянка, Перевальськ, Зоринськ, Артемівськ на 100%

    На окупованій Луганщині вісім міст залишилися без води через ремонтні роботи на лінії електропередач.

    Про це повідомляє так зване «МНС «ЛНР», передає Depo.Донбас.

    Зазначається, що води немає з 9:00 13 березня в зв'язку з ремонтними роботами на високовольтній лінії 220 кВ «Михайлівка-Комунарська».

    «Буде спостерігатися тимчасове знеструмлення і, як наслідок, знижена напруга на насосних станціях третього підйому Стаханова, четвертого підйому Алчевська, четвертого підйому ЗФС, водопровідної насосної станції (ВНС) «Чорнухине», - йдеться у повідомленні.

    «Внаслідок цього скоротиться подача води споживачам: міст Красний Луч та Антрацит на 40%; міст Стаханов, Кіровськ, Брянка, Перевальськ, Зоринськ, Артемівськ на 100%», - уточнили в МНС.

    Там повідомили, що «водопостачання буде відновлено після стабілізації напруги на насосних станціях».

    Також нагадаємо, що у Венесуелі виникли перебої з питною водоюНаголошується, що через брак питної води багато жителів країни змушені черпати забруднену воду з річок та інших водойм, в деяких місцях питну воду можна купити тільки за долари.

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