Вісім міст окупованої Луганщини залишилися без води



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Скоротиться подача води споживачам: міст Красний Луч та Антрацит на 40%; міст Стаханов, Кіровськ, Брянка, Перевальськ, Зоринськ, Артемівськ на 100%

На окупованій Луганщині вісім міст залишилися без води через ремонтні роботи на лінії електропередач.

Про це повідомляє так зване «МНС «ЛНР», передає Depo.Донбас.

Зазначається, що води немає з 9:00 13 березня в зв'язку з ремонтними роботами на високовольтній лінії 220 кВ «Михайлівка-Комунарська».

«Буде спостерігатися тимчасове знеструмлення і, як наслідок, знижена напруга на насосних станціях третього підйому Стаханова, четвертого підйому Алчевська, четвертого підйому ЗФС, водопровідної насосної станції (ВНС) «Чорнухине», - йдеться у повідомленні.

«Внаслідок цього скоротиться подача води споживачам: міст Красний Луч та Антрацит на 40%; міст Стаханов, Кіровськ, Брянка, Перевальськ, Зоринськ, Артемівськ на 100%», - уточнили в МНС.

Там повідомили, що «водопостачання буде відновлено після стабілізації напруги на насосних станціях».

Також нагадаємо, що у Венесуелі виникли перебої з питною водою. Наголошується, що через брак питної води багато жителів країни змушені черпати забруднену воду з річок та інших водойм, в деяких місцях питну воду можна купити тільки за долари.