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    Крижаний дощ перетворює вулиці Києва на ковзанку: на дороги вийшла спецтехніка (фото)

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    Дорожники обробляють вулиці протиожеледними засобами - Крижаний дощ перетворює вулиці Києва на ковзанку: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    Дорожники обробляють вулиці протиожеледними засобами
    Фото: Київавтодор

    Для обробки вулично-дорожньої мережі Києва протиожеледними засобами задіяно 56 одиниць техніки

    Сьогодні, 28 грудня, вранці та вдень у Києві пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

    Близько 7 години ранку у деяких районах столиці розпочались опади: дощ за температури -1°С.

    Небезпечні метеорологічні явища можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

    У зв’язку з цим у столиці триває превентивна обробка доріг і тротуарів. До початку опадів дорожники почали превентивну обробку вулично-дорожньої мережі протиожеледними засобами, повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор». 

    Першочергово обробляють мости і шляхопроводи, підйоми і спуски, вулиці з бруківки, тротуари, сходи підземних переходів.

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    Крижаний дощ перетворює вулиці Києва на ковзанку: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    Крижаний дощ перетворює вулиці Києва на ковзанку: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    Крижаний дощ перетворює вулиці Києва на ковзанку: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    Крижаний дощ перетворює вулиці Києва на ковзанку: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    Крижаний дощ перетворює вулиці Києва на ковзанку: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    Крижаний дощ перетворює вулиці Києва на ковзанку: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    Крижаний дощ перетворює вулиці Києва на ковзанку: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    Крижаний дощ перетворює вулиці Києва на ковзанку: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    Крижаний дощ перетворює вулиці Києва на ковзанку: на дороги вийшла спецтехніка (фото)
    Крижаний дощ перетворює вулиці Києва на ковзанку: на дороги вийшла спецтехніка (фото)

    Також техніка виїхала на вихідні позиції у місто для чергування.

    Нині задіяно 56 одиниць спецтехніки.

    Теги: прогноз погоди Київ дороги Київавтодор негода
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