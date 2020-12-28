Крижаний дощ перетворює вулиці Києва на ковзанку: на дороги вийшла спецтехніка (фото)

Для обробки вулично-дорожньої мережі Києва протиожеледними засобами задіяно 56 одиниць техніки

Сьогодні, 28 грудня, вранці та вдень у Києві пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

Близько 7 години ранку у деяких районах столиці розпочались опади: дощ за температури -1°С.

Небезпечні метеорологічні явища можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

У зв’язку з цим у столиці триває превентивна обробка доріг і тротуарів. До початку опадів дорожники почали превентивну обробку вулично-дорожньої мережі протиожеледними засобами, повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Першочергово обробляють мости і шляхопроводи, підйоми і спуски, вулиці з бруківки, тротуари, сходи підземних переходів.

Також техніка виїхала на вихідні позиції у місто для чергування.

Нині задіяно 56 одиниць спецтехніки.