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    Штормове попередження. Рятувальники повідомили про ураганний вітер

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    Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг, - ДСНС - Штормове попередження. Рятувальники повідомили про ураганний вітер
    Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг, - ДСНС

    Швидкість вітру сягатиме від 15 до 20 м/с, а у Карпатах пориви будуть в межах 25-30 м/с

    В Україні у вівторок, 29 грудня, очікується сильний вітер. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Зазначається, що швидкість вітру сягатиме від 15 до 20 м/с, а у Карпатах пориви будуть в межах 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    «Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг», ─ йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, українців попереджали про погіршення погодних умов майже по всій території країни 28 грудня.

    Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні в понеділок, 28 грудня, буде вітряною і морозною. Вітер буде через шторм Hermine, який панує над Великою Британією. Опади очікуються тільки на Правобережжі.

    Також нагадаємо, що крижаний дощ перетворює вулиці Києва на ковзанку: на дороги вийшла спецтехніка (фото)

    Теги: ДСНС дороги рятувальники шторм вітер Наталка Діденко
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