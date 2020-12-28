Штормове попередження. Рятувальники повідомили про ураганний вітер

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг, - ДСНС

Швидкість вітру сягатиме від 15 до 20 м/с, а у Карпатах пориви будуть в межах 25-30 м/с

В Україні у вівторок, 29 грудня, очікується сильний вітер. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що швидкість вітру сягатиме від 15 до 20 м/с, а у Карпатах пориви будуть в межах 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

«Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг», ─ йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, українців попереджали про погіршення погодних умов майже по всій території країни 28 грудня.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні в понеділок, 28 грудня, буде вітряною і морозною. Вітер буде через шторм Hermine, який панує над Великою Британією. Опади очікуються тільки на Правобережжі.

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