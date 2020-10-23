Витік аміаку та порятунок людини. На Чернігівщині пройшли навчання ДСНС



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Навчання ДСНС у Чернігівській області

За легендою навчань, у компресорному цеху підприємства стався порив трубопроводу з витоком аміаку

У Чернігівській області рятувальники відпрацювали дії з ліквідації аварії з витоком аміаку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС

Рятувальники міста Ічня за участю екстрених служб взаємодії провели тактико-спеціальні навчання на території одного з підприємств.

За легендою навчань, у компресорному цеху підприємства стався порив трубопроводу з витоком аміаку, один з працівників постраждав.

Підрозділи ДСНС у спеціальних захисних костюмах провели розгортання сил і засобів, організували евакуацію умовно потерпілого і за допомогою водяної завіси провели осадження хмари небезпечної речовини.

До слова, на початку жовтня біля Сум стався викид аміаку.