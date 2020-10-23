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    Витік аміаку та порятунок людини. На Чернігівщині пройшли навчання ДСНС

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    <p>Навчання ДСНС у Чернігівській області</p> - Витік аміаку та порятунок людини. На Чернігівщині пройшли навчання ДСНС

    Навчання ДСНС у Чернігівській області

    За легендою навчань, у компресорному цеху підприємства стався порив трубопроводу з витоком аміаку

    У Чернігівській області рятувальники відпрацювали дії з ліквідації аварії з витоком аміаку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС

    Рятувальники міста Ічня за участю екстрених служб взаємодії провели тактико-спеціальні навчання на території одного з підприємств.

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    Витік аміаку та порятунок людини. На Чернігівщині пройшли навчання ДСНС
    Витік аміаку та порятунок людини. На Чернігівщині пройшли навчання ДСНС
    Витік аміаку та порятунок людини. На Чернігівщині пройшли навчання ДСНС
    Витік аміаку та порятунок людини. На Чернігівщині пройшли навчання ДСНС

    За легендою навчань, у компресорному цеху підприємства стався порив трубопроводу з витоком аміаку, один з працівників постраждав.

    Підрозділи ДСНС у спеціальних захисних костюмах провели розгортання сил і засобів, організували евакуацію умовно потерпілого і за допомогою водяної завіси провели осадження хмари небезпечної речовини.

    До слова, на початку жовтня біля Сум стався викид аміаку.

    ДСНС Чернігівщина навчання рятувальники
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