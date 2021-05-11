Вітренко повідомив, коли Коломойського усунуть від контролю «Укрнафти»

Активи бізнесмена Коломойського досі залишаються в «Укрнафті», тож він може здійснювати формальний контроль над підприємством

Голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко заявив, що акціонер «Укрнафти» і бізнесмен Ігор Коломойський буде усунутий від контролю ПАТ «Укрнафта» «найближчим часом». Про це Вітренко заявив в етері «Зворотного відліку».

«Уже «Нафтогаз» поставив вимогу до своїх представників у наглядовій раді «Укрнафти», щоби був відновлений конкурс і найближчим часом відповідно був такий конкурс. Бо менеджмент «Укрнафти», де акціонером є пан Коломойський, там менеджмент не має контролюватися паном Коломойським. Він має діяти в інтересах компанії «Укрнафти», а не в інтересах пана Коломойського. Вже робимо. Найближчим часом», – запевнив Вітренко.

За його словами, «проводився чесний конкурс, але його зірвали представники, яких Коломойський представив у наглядову раду разом із юристами Нафтогазу.

«Оце будемо змінювати», – наголосив він.

Тим часом, як писав раніше «Главком», статки ста найзаможніших українців зросли на 42% за рік. Статки Ігоря Коломойського оцінили в $1,8 млрд (+0,8 млрд доларів у порівнянні з 2020 роком).