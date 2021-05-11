  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Вітренко повідомив, коли Коломойського усунуть від контролю «Укрнафти»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бізнесмен Ігор Коломойський є ексчленом наглядової ради нафтовидобувної компанії &laquo;Укрнафта&raquo; - Вітренко повідомив, коли Коломойського усунуть від контролю «Укрнафти»
    Бізнесмен Ігор Коломойський є ексчленом наглядової ради нафтовидобувної компанії «Укрнафта»
    Фото antikor.com.ua

    Активи бізнесмена Коломойського досі залишаються в «Укрнафті», тож він може здійснювати формальний контроль над підприємством

    Голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко заявив, що акціонер «Укрнафти» і бізнесмен Ігор Коломойський буде усунутий від контролю ПАТ «Укрнафта» «найближчим часом». Про це Вітренко заявив в етері «Зворотного відліку».

    «Уже «Нафтогаз» поставив вимогу до своїх представників у наглядовій раді «Укрнафти», щоби був відновлений конкурс і найближчим часом відповідно був такий конкурс. Бо менеджмент «Укрнафти», де акціонером є пан Коломойський, там менеджмент не має контролюватися паном Коломойським. Він має діяти в інтересах компанії «Укрнафти», а не в інтересах пана Коломойського. Вже робимо. Найближчим часом», – запевнив Вітренко.

    За його словами, «проводився чесний конкурс, але його зірвали представники, яких Коломойський представив у наглядову раду разом із юристами Нафтогазу.

    «Оце будемо змінювати», – наголосив він.

    Тим часом, як писав раніше «Главком», статки ста найзаможніших українців зросли на 42% за рік. Статки Ігоря Коломойського оцінили в $1,8 млрд (+0,8 млрд доларів у порівнянні з 2020 роком).

    Бізнесмен Ігор Коломойський є ексчленом наглядової ради нафтовидобувної компанії «Укрнафта». У 2015 році Рада позбавила Коломойського контролю над «Укрнафтою».

    Водночас активи Коломойського досі залишаються в «Укрнафті», тож він може здійснювати формальний контроль над підприємством. Його структурам належить до 42% акцій «Укрнафти».

    Кабінет Міністрів закликав наглядову раду НАК «Нафтогаз України» продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

    Теги: Ігор Коломойський Нафтогаз України Укрнафта конкурс Юрій Вітренко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies