Вітренко повідомив, коли Коломойського усунуть від контролю «Укрнафти»
Активи бізнесмена Коломойського досі залишаються в «Укрнафті», тож він може здійснювати формальний контроль над підприємством
Голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко заявив, що акціонер «Укрнафти» і бізнесмен Ігор Коломойський буде усунутий від контролю ПАТ «Укрнафта» «найближчим часом». Про це Вітренко заявив в етері «Зворотного відліку».
«Уже «Нафтогаз» поставив вимогу до своїх представників у наглядовій раді «Укрнафти», щоби був відновлений конкурс і найближчим часом відповідно був такий конкурс. Бо менеджмент «Укрнафти», де акціонером є пан Коломойський, там менеджмент не має контролюватися паном Коломойським. Він має діяти в інтересах компанії «Укрнафти», а не в інтересах пана Коломойського. Вже робимо. Найближчим часом», – запевнив Вітренко.
За його словами, «проводився чесний конкурс, але його зірвали представники, яких Коломойський представив у наглядову раду разом із юристами Нафтогазу.
«Оце будемо змінювати», – наголосив він.
Тим часом, як писав раніше «Главком», статки ста найзаможніших українців зросли на 42% за рік. Статки Ігоря Коломойського оцінили в $1,8 млрд (+0,8 млрд доларів у порівнянні з 2020 роком).
Бізнесмен Ігор Коломойський є ексчленом наглядової ради нафтовидобувної компанії «Укрнафта». У 2015 році Рада позбавила Коломойського контролю над «Укрнафтою».
Водночас активи Коломойського досі залишаються в «Укрнафті», тож він може здійснювати формальний контроль над підприємством. Його структурам належить до 42% акцій «Укрнафти».
Кабінет Міністрів закликав наглядову раду НАК «Нафтогаз України» продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.