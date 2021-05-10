Прем’єр: звільнення Коболєва не вплинуло на перемовини із кредиторами

За словами Шмигаля, і Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топменеджери-реформатори

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що звільнення голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва та відсторонення наглядової ради не вплинуло на перемовини України із міжнародними партнерами.

«Вплив на кредиторів і наших партнерів можуть мати рішення, які будуть ламати принципи корпоративної реформи, як і інших реформ, які реалізовуються в Україні. Жоден принцип корпоративної реформи ми ламати не збиралися і не збираємося», – зазначив прем'єр в інтерв'ю «РБК-Україна».

За його словами, західних партнерів більше хвилює продовження і завершення реформи правосуддя, антикорупційної системи – НАБУ, НАЗК та інше антикорупційне законодавство. Шмигаль вважає, що вже третій-четвертий пріоритет – це розвиток реформи корпоративного управління, але в комплексі з великою приватизацією та іншими реформами.

«І Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топменеджери-реформатори. Дослівна фраза наших партнерів: прізвище не грає ролі», – уточнив глава уряду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Згодом члени правління «Нафтогазу» звернулися по допомогу до Кабміну.

Як відомо, Кабмін закликає наглядову раду Нафтогазу продовжити виконувати обов’язки до призначення нових членів.

ЄС, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Нагадаємо, 30 квітня, члени наглядової ради «Нафтогазу» добровільно подали у відставку. Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в компанії̈, припинення повноважень набуде чинності 14 травня.