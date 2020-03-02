Війна чи бізнес? Росіяни підтвердили виробництво своїх автомобілів в Україні



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Lada Vesta

На українському сайті російської «Лада» з’явилися ціни на автомобілі зібрані на Запорізькому автозаводі

Російський «АвтоВАЗ» фактично підтвердив інформацію про те, що в Україні розпочато виробництво автомобілів Lada, про що «Главком» повідомляв ще минулого року. На українському сайті російської марки з’явилися ціни на автомобілі, які було зібрано на Запорізькому автозаводі.

Якщо виходити з тих даних, які представлені на сайті lada.ua, ще 2019 року на ЗАЗі почали збирати відразу чотири моделі «Лади»: Largus, 4X4 («Нива»), Vesta та XRay. Тобто весь модельний ряд, який сьогодні офіційно представлений в Україні.

Lada XRay

Про те, що в Запоріжжі почали збирати російські автомобілі, «Главком» повідомляв ще у грудні. Однак тоді власник підприємства – корпорація «Укравто» Тарієла Васадзе – цю інформацію не підтверджувала, хоча і на спростовувала.

Локальне виробництво «Лади» дозволяє росіянам уникнути санкцій щодо імпорту російського транспорту, які запровадив уряд Володимира Гройсмана. У липні Кабмін заборонив ввозити з Росії майже всі види автомобільного транспорту. Проте, комплектуючі під заборону не потрапили.

Також не стосується комплектуючих і додаткове мито на російські автомобілі. З 2016 року на всі автомобілі, зібрані на «АвтоВАЗі», почало діяти спеціальне мито – 14,57% від вартості.

Скільки зараз російських машин збирається на ЗАЗі, невідомо. Але скоріш за все поки що мова може йти лише про невелику кількість. На це вказують обсяги продажів «Лади» в Україні. За даними асоціації «Укравтопром», у січні українці купили лише 44 російських легкових авто.

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