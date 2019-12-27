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    Війна на Донбасі: дев’ять ворожих обстрілів, поранений боєць

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    Війна на Донбасі: дев’ять ворожих обстрілів, поранений боєць

    Один військовослужбовець Об'єднаних сил сьогодні дістав поранень

    Станом на 18.00 п'ятниці, 27 грудня, російські окупаційні війська 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Один український військовий поранений.

    Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 9 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БМП, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

    Так, 4 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, а саме:

    • двічі поблизу Невельського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • два рази неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    5 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, а саме:

    • в районі населеного пункту Гладосове – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
    • поряд з Луганським - зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
    • двічі поблизу Пісок – з озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,
    • поблизу Новолуганського – із гранатометів різних систем.

    Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

     

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