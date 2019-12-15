Війна на Донбасі: один боєць Об'єднаних сил загинув, ще двох поранено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військовослужбовці

Окупанти за добу вісім разів порушили режим припинення вогню

Бойовики на Донбасі продовжують систематичні обстріли позицій Об'єднаних сил. Так, 14 грудня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

«Внаслідок цих підступних дій загинув один з військовослужбовців Об'єднаних сил, ще два наших захисники отримали поранення», - зазначається у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили п’ять обстрілів:

неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру

двічі поблизу Красногорівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Пісків – зафіксовано снайперський вогонь;

неподалік Павлополя – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано три ворожих обстріли:

поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Зайцевого - з РПГ;

неподалік Травневого – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів у районі Луганського. Втрат з українського боку немає.