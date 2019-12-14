Окупанти п’ять разів порушили режим тиші – загинув військовий
Внаслідок ворожих обстрілів був поранений один військовослужбовець Об’єднаних сил
Упродовж поточної доби окупанти 5 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Зафіксовано також вогневу активність ворожих снайперів», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли позицій Об’єднаних сил:
- біля Пісків – зафіксовано снайперський вогонь; неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру;
- поблизу Павлополя – з РПГ, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
2 обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ»:
- неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- біля Зайцевого – з РПГ та автоматичних гранатометів.
Сьогодні, 14 грудня, внаслідок підступних обстрілів противником загинув військовослужбовець Об’єднаних сил, ще один наш захисник отримав поранення. інформує штаб ООС.
Нагадаємо, військова контррозвідка блокувала спробу ФСБ РФ отримати інформатора в українському війську.