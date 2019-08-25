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    Війна на Донбасі: один військовий загинув, ще троє поранені

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    Війна на Донбасі: один військовий загинув, ще троє поранені

    Військовослужбовець помер від отриманих в результаті обстрілу поранень

    У неділю, 25 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті ворожих обстрілів були поранені четверо військовослужбовців, один з них помер. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

    Як повідомляється, від початку поточної доби в результаті обстрілів збройних формувань Російської Федерації були поранені 4 військовослужбовці зі складу Збройних сил України.

    Зазначається, що під час евакуації до медзакладу один з постраждалих помер від отриманих травм.

    «На жаль, під час евакуації до медичного закладу один з наших побратимів від отриманих поранень помер. Інші військовослужбовці вже перебувають під наглядом медичних спеціалістів», - заявили у відомстві.


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    Зазнаимо, що впродовж минулої доби, 24 серпня, російські найманці п'ять разів відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил, в супереч домовленостям про безстрокове перемир'я. Бойовики били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вчора втрат серед українських військових не було зафіксовано.

     

    бойовики на Донбасі війна обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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