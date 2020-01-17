У Києві відбудеться добовий марафон вшанування пам’яті «кіборгів»



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Захисник Донецького аеропорту Фото: Сергій Лойко

У столичній мерії упродовж доби буде діяти вільний простір громадських об’єднань

20 січня о 10:00 розпочнеться безперервний добовий онлайн-марафон вшанування пам’яті захисників донецького аеропорту «Доба пам’яті 24+2». Про це повідомили організатори заходу.

За задумом організаторів, безперервний марафон «Доба пам’яті» збере українців, щоб віддати шану захисникам територіальної цілісності та незалежності України – воїнам, які стали справжньою українською легендою.

Ветерани АТО/ООС, родини загиблих героїв-воїнів, волонтери, громадські діячі, патріоти України об’єднаються для вшанування пам’яті героїв-захисників ДАП.

У Колонній залі КМДА упродовж доби буде діяти вільний простір громадських об’єднань, що дасть можливість виступити всім причетним до подій оборони донецького аеропорту. Охочі можуть зареєструватися для виступу.

Під час заходу демонструватимуться фото- та відеоматеріали захисту донецького аеропорту, можна буде почути розповіді учасників захисту аеропорту та волонтерів, які в період 2014-2015 років перебували на території ДАП. Також свої історії розкажуть члени родин загиблих героїв-«кіборгів». Заплановані виступи артистів та режисерів, громадських діячів, вчених.

Як зазначають організатори заходу, мужність та героїзм захисників донецького аеропорту безцінні. Тому важливо донести історичну правду подій у ДАП та зберегти її для поколінь завдяки свідченням, спогадам та фактам.

Марафон відбуватиметься за підтримки Київської міської державної адміністрації, Департаменту освіти і науки, Департаменту культури, Департаменту суспільних комунікацій, Міністерства у справах ветеранів та тимчасово окупованих територій.

Організатори заходу: Київський міський центр допомоги учасникам АТО, ГС «Крила 8 сотні», ГО «Київська міська спілка ветеранів АТО», ГФ «Муніципальна варта», КП «Муніципальна охорона», ГО «Серця кіборгів», ГО «Українська асоціація інвалідів АТО».

Вхід вільний.

Нагадаємо, 16 січня - Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів». Героїчна оборона аеропорту тривала 242 дні. Бої за встановлення контролю над донецьким міжнародним аеропортом, який має стратегічне значення, тривали між українськими військами і проросійськими терористами з 26 травня 2014 до 21 січня 2015 року. За офіційними даними, захищаючи донецький аеропорт, загинули більше 200 військових.

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