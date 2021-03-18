Окупанти блокують роботу пропускних пунктів на Донбасі

Залишаються заблокованими дорожні коридори через КПВВ «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське», «Мар’їнка» та «Новотроїцьке»

Пропуск здійснюється лише на КПВВ «Станиця Луганська»

Станом на 18 березня на лінії розмежування на Донбасі з 8:00 до 16:00 функціонують усі контрольні пункти в'їзду-виїзду, але фактичний пропуск здійснюється лише на одному КПВВ – «Станиця Луганська».

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Російсько-окупаційні війська залишають заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в'їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське», «Мар’їнка» та «Новотроїцьке».

Водночас, у штабі ООС зазначили, що за наказом Командувача об’єднаних сил в контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень, пов’язаних з недопущенням поширення коронавірусної інфекції.

Обов’язковою умовою залишається проходження температурного скринінгу та перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) із дотриманням соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома» або обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування необхідно мати поліс страхування.

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