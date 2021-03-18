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    Окупанти блокують роботу пропускних пунктів на Донбасі

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    Залишаються заблокованими дорожні коридори через КПВВ &laquo;Щастя&raquo;, &laquo;Золоте&raquo;, &laquo;Гнутове&raquo;, &laquo;Майорське&raquo;, &laquo;Мар&rsquo;їнка&raquo; та &laquo;Новотроїцьке&raquo; - Окупанти блокують роботу пропускних пунктів на Донбасі
    Залишаються заблокованими дорожні коридори через КПВВ «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське», «Мар’їнка» та «Новотроїцьке»
    Фото: пресцентр штабу ООС

    Пропуск здійснюється лише на КПВВ «Станиця Луганська»

    Станом на 18 березня на лінії розмежування на Донбасі з 8:00 до 16:00 функціонують усі контрольні пункти в'їзду-виїзду, але фактичний пропуск здійснюється лише на одному КПВВ – «Станиця Луганська».

    Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

    Російсько-окупаційні війська залишають заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в'їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське», «Мар’їнка» та «Новотроїцьке».

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    Окупанти блокують роботу пропускних пунктів на Донбасі
    Окупанти блокують роботу пропускних пунктів на Донбасі
    Окупанти блокують роботу пропускних пунктів на Донбасі
    Окупанти блокують роботу пропускних пунктів на Донбасі

    Водночас, у штабі ООС зазначили, що за наказом Командувача об’єднаних сил в контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень, пов’язаних з недопущенням поширення коронавірусної інфекції.

    Обов’язковою умовою залишається проходження температурного скринінгу та перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) із дотриманням соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

    Для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома» або обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування необхідно мати поліс страхування.

    Нагадаємо, країни-учасниці «Великої сімки» заявили про рішучу підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

    У заяві з нагоди сьомої річниці анексії Криму Росією міністри закордонних справ країн G7 назвали Росія стороною конфлікту на сході України, а не посередником.

    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас КПВВ Операція Об’єднаних сил
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