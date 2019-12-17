У Південній Кореї створили «розумні» контактні лінзи, що діагностують очі



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Вчені додали до контактної лінзи мініатюрні електронні схеми, акумулятори та антени

Нові лінзи не обмежують поля зору, а також не викликають роздратування або дискомфорту, - дослідники

Команда вчених з Південної Кореї розробила контактні лінзи, що можуть стежити за станом очей, виявляти проблеми з зором та допомагати в лікуванні.



Як повідомляє WebMD, учені додали до контактної лінзи мініатюрні електронні схеми, акумулятори та антени.

Науковці запевняють, що нові лінзи не обмежують поля зору, а також не викликають роздратування або дискомфорту.

«Теоретично це пристрій може знайти на ранній стадії такі серйозні захворювання, як глаукома або діабет», - сказав автор дослідження Санг-Янг.



Лінзи вже протестували на кроликах та одній людині. Протягом 10 хвилин вони не викликали ані жодного дискомфорту, ані почервоніння очей. Тестовий пацієнт не скаржився на обмеженість поля зору. Але члени команди розуміють, що треба провести масштабне дослідження на людях, яке ще навіть не заплановано. Це означає, що пацієнтам ще довго чекати того моменту, коли розробка з'явиться на ринку.