Військова потужність Росії значно перебільшена – експерт

Умови для протидії наступальній операції в України є, запевнив Згурець

Військова потужність Росії значно перебільшена, тому Україна має усі шанси протидіяти наступу РФ. Таку думку висловив на прес-конференції у «Главкомі» Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. «Питання російської військової потужності на сьогоднішній день не виглядає надзвичайно могутнім з



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Умови для протидії наступальній операції в України є, запевнив Згурець

Військова потужність Росії значно перебільшена, тому Україна має усі шанси протидіяти наступу РФ. Таку думку висловив на прес-конференції у «Главкомі» Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

«Питання російської військової потужності на сьогоднішній день не виглядає надзвичайно могутнім з точки зору кількості особового складу, який спроможний вести наступальну дію на землі, кількості керованих ракет, модернізованих літаків. Також Росія втратила свій стабілізаційний фонд. Питання поступових дій американської сторони щодо придушення російського керівництва санкціями та списками є неминучим. Це реалізація плану «Анаконда», який насправді може призвести до суттєвих змін у Росії, зокрема до неповного розпаду цієї країни», - сказав він.

Також експерт зазначив, що ситуація в країні не надто песимістична, як може виглядати. Адже Україна також проводила навчання, які допоможуть протистояти російській агресії.

«Так, Росія проводила навчання «Захід 2017», але й українська сторона також проводила низку навчать, які були інспіровані на те, аби мінімізувати ризики наступу з усіх боків. Це вплинуло на формування нових резервів та підходів. Умови для протидії наступальній операції в України є», - зазначає Згурець.

Дивіться запис прес-конференції:

Нагадаємо, що у Білорусі відбулися військові навчання з росіянами «Захід-2017»