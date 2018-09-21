Військова прокуратура: контракт на поставку мінометів «Молот» завдав державі 7,2 млн збитків



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Міномети калібру 120 мм М120-15 «Молот»

Слідство веде справу за статтею «недбале ставлення до військової служби»

Службові особи Міноборони завдали державі збитків на 7,2 млн грн через укладений контракт з ПАТ «Завод «Маяк» на поставку возимих мінометів калібру 120 мм М120-15 «Молот» до військових частин Збройних Сил України.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Печерського суду Києва від 14 вересня.

У клопотанні військової прокуратури Центрального регіону зазначено, що збитки виникли в результаті недбалого ставлення службових осіб 5277 військового представництва Міністерства оборони України, котрі мали слідкувати за дотриманням умов контракту.

Також укладання договорів, погодження технічних вимог і тактико-технічних завдань на розробку мінометів із внесенням змін до конструкторської документації мінометів відбувалося за безпосередньої участі та за погодженням службовими особами Міністерства оборони України, Генерального Штабу Збройних сил України, Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України.

При цьому, визнає слідство, з початку використання за призначенням мінометів у структурних підрозділах Збройних сил України (з 2016 року) загинуло 13 військовослужбовців, а також значна кількість військовослужбовців отримали важкі поранення.

Крім цього, військова прокуратура наголосила, що на початку серпня одержала відмову з Апарату Ради національної безпеки і оборони України на прохання надати документи, а саме - листування між РНБО, підрозділами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, державним концерном «Укроборонпром» та іншими державними органами щодо здійснення розробки, поставки, необхідності використання, порядку експлуатації, виникнення нещасних випадків під час такої експлуатації возимі міномети калібру 120 мм М120-15 «Молот» виробництва ПАТ «Завод «Маяк».

Печерський суд 14 вересня задовольнив клопотання військової прокуратури і надав дозвіл на тимчасовий доступ до документів листування РНБО, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Як повідомляв «Главком», ПАТ «Завод «Маяк», який належить до управління державного концерну «Укроборонпром», поставив возимі міномети калібру 120 мм М120-15 «Молот» вартістю 483 тис. грн за одиницю.

Та є одна важлива деталь: завод «Маяк» не мав достатньо обладнання та потужностей, щоб виготовити усі частини і механізми міномета. Саме тому державне підприємство уклало угоди з ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод». І саме це приватне підприємство виготовило понад 50% деталей «Молота»: ствол у зборі, поворотний, горизонтуючий та підйомний механізми, плиту опорну тощо.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, акціонерне товариство «Старокраматорський машинобудівний завод» зареєстроване у травні 1995 року. Його основною спеціалізацією є виробництво машин та обладнання для металургії. Станом на липень 2016 року завод мав двох власників. Один з них - мешканець Краматорська Сергій Близнюк.

Батько цього чоловіка Анатолій Близнюк у часи президентства Віктора Януковича очолював Донецьку облдержадміністрацію і міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Іншим кінцевим бенефіціаром була записана Людмила Ульященко, помічник-консультант на громадських засадах нардепа від БПП Максима Єфімова. Але в е-декларації за 2017 рік, «порошенківець» і сам визнав, що має стосунок до цього промислового об’єкта. Депутат володіє 29080 акціями «Старокраматорського машинобудівного заводу» номінальною вартістю 40,7 тис. грн.

Нагадаємо, що 19 вересня Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони звернувся до Генерального прокурора Юрія Луценка та Міністерства юстиції з проханням відкрити суспільству результати експертиз щодо розслідування вибуху міномета «Молот» під час військових навчань на Рівненському полігоні 6 липня.

Втім, як стало відомо, Головна військова прокуратура заблокувала це питання, засекретивши результати експертиз вибуху.

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