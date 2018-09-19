Пашинський звернувся до ГПУ та Мінюсту з вимогою розсекретити експертизи щодо вибуху міномету «Молот»



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Фото: прес-служба «Народного фронту»

«Ми не Російська Федерація, де про загиблих забувають, а чиновників покривають», - підкреслив Пашинський

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони звернувся до Генерального прокурора Юрія Луценка та Міністерства юстиції з проханням відкрити суспільству результати експертиз щодо розслідування вибуху міномета «Молот» під час військових навчань на Рівненському полігоні 6 липня.

Про це заявив на засіданні комітету його голова, представник «Народного фронту» Сергій Пашинський.

«Ми не Російська Федерація, де про загиблих забувають, а чиновників покривають. Ми країна, яка заслужила знати правду і в рамках цієї правди приймати належні рішення в рамках кожної структури», - зазначив Пашинський.

Втім, як стало відомо, Головна військова прокуратура заблокувала це питання, засекретивши результати експертиз вибуху.

«У мене є лист від військової прокуратури Західного регіону, що вона забороняє розголошувати результати експертиз. Це неприпустима ситуація. Я прошу секретаріат терміново зв’язатися із Луценком, аби терміново провести зустріч. Чому військова прокуратура ховає від суспільства результати експертиз, навіщо військова прокуратура ховає від суспільства відповіді, які поставлені нами, як комітетом і слідчими», - заявив депутат

«Я звертаюсь публічно до Павла Петренка, міністра юстиції, з проханням розблокувати це питання. І після засідання теж буду вимагати зустрічі. І звертаюсь до комітету, давайте створимо робочу групу. Якщо треба, ми до них приїдемо, у нас є допуск до державної таємниці, і не їхня справа ховати результати дослідження від суспільства», - резюмував голова Комітету з питань національної безпеки та оборони.

Пашинський запропонував депутатам відвідати Київський інститут експертиз та ГПУ і отримати результати хоча б у рамках комітету.

Комітет з питань нацбезпеки схвалив рішення звернутися до генпрокурора з проханням втрутитися у ситуацію із засекреченням експертиз і відкрити їх суспільству.

Нагадаємо, військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху на Рівненському полігоні, в результаті якого загинули троє бійців та дев’ятеро постраждали.