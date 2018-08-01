Військове вторгнення? Експерти описали можливі сценарії розвитку подій після отримання автокефалії



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком Хресний хід московської церкви у Києві, 27 липня 2018 року

Автокефалія несе можливі нові ризики у відносинах з Росією. Владі потрібно готуватися

Інститут світової політики описав три можливі сценарії розвитку подій після отримання автокефалії та можливі нові ризики у відносинах з Росією в аналітичній записці «Автокефалія Української Церкви: чого очікувати після її отримання? Історія і можливі сценарії розвитку подій».

Перший з сценаріїв пов'язаний з протестами УПЦ МП. Експерти не виключають сутичок на півдні та сході України: напади на служителів та вірян УПЦ МП начебто будуть спровоковані нібито прибічниками автокефальної церкви. «Ці інциденти можуть розв’язати руки Кремлю, який прямо звинуватить українську владу в релігійному терорі. Подібні неконтрольовані Києвом і спровоковані Москвою криваві інциденти можуть спричинити пряму військову агресію і широкомасштабний наступ російських збройних сил на територію України», - не виключають експерти.

Другий сценарій передбачає можливе отримання УПЦ МП власної автокефалії з Москви, але Томос буде прописаний таким чином, що церква буде залежати все одно від РПЦ. «Такий сценарій може бути реалізований у випадку активного переходу парафій Московської Патріархії до автокефальної УПЦ. Насправді після оголошення автокефалії Української Церкви передбачається «парад переходів» від Москви цілих парафій і навіть єпархій», - впевнені експерти.

Ще один із сценаріїв серйозно турбує навіть Константинопольського Патріарха Варфоломія. Суть його полягає у тому, що після надання томосу про автокефалію Української Церкви в РПЦ буде відданий наказ про інтеграцію парафій і навіть єпархій нинішньої УПЦ МП в нову Церкву. Таким чином нова УПЦ перетвориться в оплот РПЦ. «Разом з тим представники УПЦ Київського патріархату завірили Константинополь, що такий сценарій не буде реалізований через процедуру очищення, яку очікує Українську церкву після надання томосу», - додають експерти.