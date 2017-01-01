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    Військові Індії повідомили про загибель солдатів у спірному регіоні Кашмір

    Військові Індії повідомили про загибель 4 солдатів у спірному регіоні Кашмір
    Четверо індійських солдатів загинули, коли пакистанські сили відкрили вогонь на де-факто кордоні в спірному регіоні Кашмір, повідомили військові Індії у заяві 23 грудня. Згідно з повідомленням, пакистанські сили почали стрілянину по індійських позиціях в окрузі Раджоурі. Індійська сторона назвала це «неспровокованим порушенням режиму
    • Сьогодні, 03:27
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    Військові Індії повідомили про загибель 4 солдатів у спірному регіоні Кашмір

    Четверо індійських солдатів загинули, коли пакистанські сили відкрили вогонь на де-факто кордоні в спірному регіоні Кашмір, повідомили військові Індії у заяві 23 грудня.

    Згідно з повідомленням, пакистанські сили почали стрілянину по індійських позиціях в окрузі Раджоурі. Індійська сторона назвала це «неспровокованим порушенням режиму припинення вогню».

    Позиції Пакистану щодо звинувачень Ірану немає.

    За повідомленнями, після сьогоднішніх подій в декількох пунктах уздовж кордону було чутно обстріли.

    На лінії фактично кордону, що ділить Кашмір між Індією і Пакистаном, часто відбуваються збройні сутички між військовими обох сторін.

    Кашмір фактично розділений головно між Пакистаном і Індією (ще частину утримує Китай), але обидві країни претендують на всю територію і з 1947 року через це вже мали дві війни.

    Китай військові Кашмір
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