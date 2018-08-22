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    Військові на Донбасі знищили чотири БМП бойовиків

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    Військові на Донбасі знищили чотири БМП бойовиків
    Фото з відкритих джерел

    Усі чотири машини противника були сконцентровані в одному місці

    Сепаратисти на Донбасі втратили відразу чотири бойові машини піхоти, які були сконцентровані в одному місці. Про це в середу, 22 серпня, повідомив волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook.

    Він нагадав, як кілька днів тому вже повідомлялося, що в зоні відповідальності батальйону Айдар в районі селища Жолобок невідома «третя сила» накрила танк сепаратистів, виявивши техніку ворога.

    «Так ось, в ті ж дні, трохи осторонь, були виявлені чотири БМП противника. Якийсь розумний полководець противника сконцентрував їх в одному місці. Як варіант, їх могли сконцентрувати для удару по наших позиціях. БМП були оперативно виявлені і точним вогнем невідомим калібром були знищені. Всі чотири», - написав Мисягін.

    За його словами, інформація про знищення бронетехніки противника підтверджена і є в Генеральному штабі і Штабі ООС.

    Тим часом в Міноборони повідомили, що за останню добу в районі проведення ООС були знищені двоє сепаратистів НЗФ. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник. За його словами, ще один сепаратист був поранений.

    Раніше у розвідці повідомили, що російські окупанти готують диверсії в Україні.

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