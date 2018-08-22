Військові на Донбасі знищили чотири БМП бойовиків



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Фото з відкритих джерел

Усі чотири машини противника були сконцентровані в одному місці

Сепаратисти на Донбасі втратили відразу чотири бойові машини піхоти, які були сконцентровані в одному місці. Про це в середу, 22 серпня, повідомив волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook.



Він нагадав, як кілька днів тому вже повідомлялося, що в зоні відповідальності батальйону Айдар в районі селища Жолобок невідома «третя сила» накрила танк сепаратистів, виявивши техніку ворога.



«Так ось, в ті ж дні, трохи осторонь, були виявлені чотири БМП противника. Якийсь розумний полководець противника сконцентрував їх в одному місці. Як варіант, їх могли сконцентрувати для удару по наших позиціях. БМП були оперативно виявлені і точним вогнем невідомим калібром були знищені. Всі чотири», - написав Мисягін.



За його словами, інформація про знищення бронетехніки противника підтверджена і є в Генеральному штабі і Штабі ООС.



Тим часом в Міноборони повідомили, що за останню добу в районі проведення ООС були знищені двоє сепаратистів НЗФ. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник. За його словами, ще один сепаратист був поранений.

Раніше у розвідці повідомили, що російські окупанти готують диверсії в Україні.