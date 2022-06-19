Військові на сході за день знищили два склади з боєприпасами та майже 90 окупантів

Українська армія продовжує завдавати втрат армії окупанта

Українські військовослужбовці на сході країни сьогодні знищили 87 окупантів та два склади боєприпасів.Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».

Відтак, за наведеними даними, 18 червня ЗСУ на сході знищили:

особового складу – 87;

танків – 1;

мінометів – 5;

АТТ – 52;

спеціальної техніки – 1;

БПЛА – 1;

складів із боєприпасами – 2.

Також в інтерв'ю Марку Фейгіну радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що за останні три доби ЗСУ знищили щонайменше артскладів. Арестович сказав, що це «нервує супротивника», за що окупанти «мстяться», тому активніше завдають ракетних ударів по містах.