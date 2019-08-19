Військові отримають премії до Дня Незалежності



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Військовий парад до Дня Незалежності, 2018 рік 24 серпня Фото Станіслава Груздєва, Главком

Міністр заявив, що треба «чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів: коли і з якого приводу проводити, з якою метою»

Фінансові ресурси для виплати премій військовим до Дня Незалежності є.

Про це міністр оборони Степан Полторак розповів в інтерв'ю АрміяІнформ.

«Президент прийняв рішення про виплати премій військовим до Дня Незалежності - у нас фінансовий ресурс дозволяє це реалізувати. І я підпишу відповідний наказ про належні виплати», - заявив він.

Також Полторак пояснив свою позицію щодо проведення військового параду на День Незалежності.

Міністр оборони нагадав, що рішення про парад приймає головнокомандувач - президент Володимир Зеленський. Рішення президента - парад не проводити, і міністерство оборони буде його виконувати. У той же час, Полторак заявив, що треба «чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів: коли і з якого приводу проводити, з якою метою».

Нагадаємо, що вчора у Києві відбулася перша репетиція Маршу захисників. Як відомо, Марш захисників має стати альтернативою військового параду, що скасував цього року президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня незалежності: зокрема, він повідомив, що військового параду 24 серпня не буде.

В свою чергу експрезидент Петро Порошенко зауважив, що парад - це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу.

На сайті президента України 9 липня з'явилася петиція з вимогою до Зеленського переглянути своє рішення про відміну військового параду до Дня незалежності України 24 серпня.

Як повідомлялося, на День Незалежності буде два окремих марші. Добровольці та ветерани пройдуть Хрещатиком після маршу, що планує провести влада.

Вже понад дев’ять тисяч ветеранів зареєструвалися на марш у День Незалежності.

Рух Маршу розпочнеться від парку імені Т. Г. Шевченка о 9:00. Колона пройде до Бессарабської площі, звідки буде слідувати по Хрещатику. О 9:30 колона вирівняє лад біля ЦУМу і продовжить рух, щоб о 10:20 прибути на Майдан і почати формування для заключної частини. О 10:50 формування буде закінчено. Відбудеться колективне виконання гімну України та фотосесія.

Після закінчення офіційної частини Маршу всі охочі піднімуться до Михайлівської площі, де відбудеться вшанування пам'яті загиблих воїнів хвилиною мовчання, покладання квітів, урочистий молебень за загиблими в бою.

Після завершення молебня там же відбудеться концерт, організований «Музичним батальйоном».