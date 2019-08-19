На Алеї Героїв Небесної сотні відбудеться толока



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До акції запрошують долучитися усіх охочих

У середу, 21 серпня, напередодні Дня Незалежності відбудеться толока на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві.

Працівники Музею Майдану з однодумцями – друзями, партнерами, родичами героїв, майданівцями і громадськими активістами – зберуться, щоб гуртом прибрати меморіал героїв, місце майбутнього музею, територію біля дерев’яної каплиці. Про це йдеться в анонсі заходу на Facebook.

До акції запрошують долучитися усіх охочих. Знаряддями праці забезпечать.

Зустріч призначено біля каплички (верхній вихід зі станції метро «Хрещатик»).

Час проведення заходу: з 11:00 до 13:00.

Нагадаємо, 16 лютого також відбулася традиційна толока на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві. Нею розпочалася програма заходів до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні.