На Алеї Героїв Небесної сотні відбудеться толока
До акції запрошують долучитися усіх охочих
У середу, 21 серпня, напередодні Дня Незалежності відбудеться толока на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві.
Працівники Музею Майдану з однодумцями – друзями, партнерами, родичами героїв, майданівцями і громадськими активістами – зберуться, щоб гуртом прибрати меморіал героїв, місце майбутнього музею, територію біля дерев’яної каплиці. Про це йдеться в анонсі заходу на Facebook.
До акції запрошують долучитися усіх охочих. Знаряддями праці забезпечать.
Зустріч призначено біля каплички (верхній вихід зі станції метро «Хрещатик»).
Час проведення заходу: з 11:00 до 13:00.
Нагадаємо, 16 лютого також відбулася традиційна толока на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві. Нею розпочалася програма заходів до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні.