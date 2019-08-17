У Зеленського запевняють, що не зганяють бюджетників на святкування Дня Незалежності



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24 серпня у Києві на марш вийдуть не лише військові

Офіс президента започатковує нову традицію відзначення Дня Незалежності

В Офісі президента України запевняють, що участь працівників бюджетної сфери у заходах з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України є добровільною. Про це йдеться в роз’ясненні Офісу президента в Телеграм-каналі.

«Інформація про те, що Офіс президента нібито примусово збирає вчителів, лікарів і представників громадськості на генеральну репетицію святкування, не відповідає дійсності. Відповідне розпорядження Офісу президента щодо формування делегацій у регіонах має на меті надати допомогу тим, хто хоче приєднатися до урочистостей. Підкреслюємо, що йдеться не про глядачів, а саме про учасників заходів, які представлятимуть усі регіони країни. Значну частину запрошених буде відзначено нагородами», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що місцеві органи влади повинні зібрати інформацію щодо складу делегацій для того, щоб учасники не відчували проблем з тим, як дістатися до Києва.

В Офісі президента також нагадали, що цього року буде започатковано нову традицію відзначення Дня Незалежності: у святкових заходах візьмуть участь не лише захисники України, а й представники інших професій, які є гордістю нашої нації та творять її майбутнє.

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня незалежності: зокрема, він повідомив, що військового параду 24 серпня не буде.

В свою чергу експрезидент Петро Порошенко зауважив, що парад - це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу.

На сайті президента України 9 липня з'явилася петиція з вимогою до Зеленського переглянути своє рішення про відміну військового параду до Дня незалежності України 24 серпня.

Як повідомлялося, на День Незалежності буде два окремих марші. Добровольці та ветерани пройдуть Хрещатиком після маршу, що планує провести влада.

Вже понад дев’ять тисяч ветеранів зареєструвалися на марш у День Незалежності.

Рух Маршу розпочнеться від парку імені Т. Г. Шевченка о 9:00. Колона пройде до Бессарабської площі, звідки буде слідувати по Хрещатику. О 9:30 колона вирівняє лад біля ЦУМу і продовжить рух, щоб о 10:20 прибути на Майдан і почати формування для заключної частини. О 10:50 формування буде закінчено. Відбудеться колективне виконання гімну України та фотосесія.

Після закінчення офіційної частини Маршу всі охочі піднімуться до Михайлівської площі, де відбудеться вшанування пам'яті загиблих воїнів хвилиною мовчання, покладання квітів, урочистий молебень за загиблими в бою.

Після завершення молебня там же відбудеться концерт, організований «Музичним батальйоном».