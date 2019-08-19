У День Державного Прапора у Вінниці влаштують флешмоб «Україна – єднає!»



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Місцева влада оприлюднила программу святкових заходів

День Державного Прапору, який українці відзначатимуть 23 серпня, традиційно розпочнеться з урочистого підняття прапора на Майдані Незалежності. Також вінничанам презентують символічний флешмоб. А наступного дня – до відзначення 28-ої річниці Незалежності України – містян чекає фестиваль сучасного українського мистецтва «Подільська пектораль», концерти та показ українського історичного фільму «Гетьманські клейноди».

«Вшанування історії українського державотворення, державної символіки незалежної України - важливе для об’єднання українців. Синьо-жовтий прапор буде урочисто піднято на Майдані Незалежності о 10:00. Почесне право підняти прапор України буде надано нашим захисникам. Після церемонії відбудеться символічний флешмоб «Україна – єднає!», в якому візьме участь близько 300 осіб», - розповідає директор департаменту культури Вінницької міської ради Максим Філанчук.

А об 11:30 на площі «Водограй», що у Центральному парку культури і відпочинку, розпочнеться XII обласний фестиваль народної творчості «Скарби Поділля». З 15:00 тут триватиме Мистецький проект «Молодь - майбутнє України».

У День Незалежності для вінничан підготували насичену програму. «24 серпня Україна відзначатиме вже 28-му річницю своєї незалежності. День Незалежності в Україні – свято надзвичайно вагоме та багате на події в кожному місті нашої держави. Вінничани це свято шанують, тому планується велика кількість заходів для всіх містян - від малечі до людей поважного віку», - додає Максим Філанчук.

Уже традиційно у Вінниці відбудеться фестиваль сучасного українського мистецтва «Подільська пектораль». Він розпочнеться о 12:00 на Майдані Незалежності. Тут буде презентовано виставки декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва від народних майстрів Вінниччини.

У рамках проведення фестивалю відбудеться XXII регіональний пленер гончарів, виставка Центру історії Вінниці «Щоденний запис кінного походу: студентський рух напередодні незалежності», виставка-інтерактив сучасного етно-одягу від Valentina Kilar, фото-виставка Лідії Бойко «Деміурги: орнаменти душ».

О 15:00 на Майдані Незалежності відбудеться святковий концерт «Оберіг України!». Свою творчість відвідувачам покажуть кращі фольклорні колективи, а також гурти «Sunrise» та «Декорум», вихованці муніципальної майстерні «Зоряна мрія» Палацу мистецтв, народні колективи «Барвінок», «Радість», зразкові ансамблі танцю «Квіти Поділля», «Подоляночка», «Академія національних традицій», Академічний міський камерний хор «Вінниця» та естрадно-духовий оркестр «ВінБенд».

О 20:30 на Європейській площі розпочнеться вечірня програма. В рамках проекту «Кінодворик» відвідувачам покажуть український історичний фільм «Гетьманські клейноди».

«Програма обіцяє бути насиченою та цікавою. Тому запрошуємо всіх городян та гостей міста взяти участь у святкових заходах з нагоди відзначення Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України», - каже Максим Філанчук.