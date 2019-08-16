До Дня Незалежності вийде документальний фільм «Україна: еволюція гідності»



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Документальний фільм «Україна: еволюція гідності» вийде в ефірі телеканалу «Україна» 23 серпня о 22:00

Як вижити без грошей? Як захиститися без армії? Як відвоювати своє право на незалежність і проєвропейський курс? Як змусити економіку пограбованої країни зростати, а саму країну – розвиватися? У соціальному проекті від відомого українського продакшену «ТТБ-Студія» автори шукають відповіді на найболючіші питання нашого суспільства.

Як живуть люди в Україні й ті, хто залишився в орбіті колишньої імперії, відомої як «русскій мір»? Фільм побудований на прийомі порівняння і складається з п'яти основних епізодів:

жителька прифронтової території України та жителька російської глибинки;

українець – ветеран АТО та вірменка – командир загону, що воював у Карабаській війні;

молодий провінційний український бізнесмен та мільйонер-аграрій з невизнаного Придністров'я;

керівник маленької територіальної громади на Полтавщині та російський активіст;

юний студент із Прикарпаття та відмінниця з Киргизстану.

Аби зняти реальні історії життя у Вірменії, Киргизстані, Придністров'ї та Росії, оператору-постановнику стрічки Віктору Левчуку (володар премії Emmy Award за фільм «Беслан» (Нью-Йорк, 2005 рік)) доводилося знімати багато епізодів практично в режимі прихованої камери.

Ще одна сюжетна лінія – реконструкція роботи тих, на кого після Майдану лягла вся відповідальність за майбутнє пограбованої країни. Важкі рішення, інформаційні війни, «друзі», з якими й ворогів не треба - все те, що кілька років залишалося за кадром для кожного з нас.

Як вдалося відновити контроль над ситуацією, «підняти» армію, не допустити розрухи й гіперінфляції? Як після двох надважких років Україні вдалося вийти на економічне зростання і підвищення соцстандартів? Про це автори фільму запитували в Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олександра Турчинова, Арсена Авакова, Лілії Гриневич і Наталії Яресько.

Документальний фільм «Україна: еволюція гідності» вийде в ефірі телеканалу «Україна» 23 серпня о 22:00. На офіційному YouTube-каналі фільм буде доступний з 24 серпня.