Військові потренувалися знищувати ворожий морський десант на Азові



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Акваторія та українське узбережжя Азовського моря як і раніше, залишаються зонами високого ризику для розвитку військової агресії РФ

Українські військові провели навчання в акваторії та на українському узбережжі Азовського моря, передає прес-служба ООС.

Так, за легендою планових навчань, український протидесантний резерв у складі ротної тактичної групи окремої десантно-штурмової бригади за підтримки танків, артилерії та приданої авіації «нищив» першу хвилю морського десанту противника, унеможливлюючи висадку його другого ешелону.

У прес-центрі пояснили, що акваторія та українське узбережжя Азовського моря як і раніше, залишаються зонами високого ризику для розвитку військової агресії північного сусіда.

Тому частини та підрозділи Об'єднаних сил на цьому напрямку, виконуючи щоденні бойові завдання на гарячих ділянках фронту, одночасно готуються до дій у всіх вірогідних оперативно-тактичних сценаріях для Приазов'я.