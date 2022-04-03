У Сєвєродонецьку окупанти втретє за тиждень влучили в один будинок

Тривають бої в окремих кварталах міст Рубіжне та Попасна

За минулу добу на Луганщині найбільше руйнувань через російське вторгнення зазнали Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Так, у Сєвєродонецьку сталося займання шістьох багатоповерхівок і магазину, у Рубіжному – п’ятьох об’єктів житлового фонду, у Лисичанську – двох.

За словами Гайдая, в Сєвєродонецьку окупанти втретє за тиждень влучили в один будинок. «Тільки росіянам відомо, який саме стратегічний об’єкт вони хотіли знищити в цьому районі – там розташовані лише житлові будинки. Однак ворог за останній тиждень тричі бив по цьому кварталу і усі три рази влучав в дім, де проживали звичайні сєвєродончани. Кожного разу бійці ДСНС гасили полум’я і рятували тих, хто там ще залишався. Бо наразі власного дому в цих людей вже практично немає», – розповів глава ОВА.

Тривають бої в окремих кварталах міст Рубіжне та Попасна.

«Наші Збройні сили непохитно тримають позиції. Вчора на лінії фронту на Луганщині і Донеччині вони відбили шість атак росіян, знищили чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника», - зазначив Гайдай.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська 2 квітня перебили газогін під Сєвєродонецьком.