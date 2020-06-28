Посольство США привітало українців з Днем Конституції



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У посольстві США запевнили українців у непохитній підтримці

США запевнили в непохитній підтримці України

Сполучені Штати Америки привітали українців з Днем Конституції та запевнили в непохитній підтримці. Про це повідомляється на сторінці посольства США в Україні у «Твіттері».

«У День Конституції ми відзначаємо зусилля України щодо впровадження реформ, що рухають країну до демократичного, стабільного і щасливого майбутнього, яке українці уявили собі під час Революції гідності», – йдеться в повідомленні.

Також у посольстві запевнили українців у непохитній підтримці.

«Сполучені Штати залишаються непохитні в нашій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, захищеної в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод. Ми рівною мірою прихильні принципу свободи України рухатися євроатлантичним шляхом відповідно до вимог народу України», – зазначили в посольстві.

Нагадаємо, що у День Конституції президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника автору першої української Конституції Пилипу Орлику.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції та закликав поважати права одне одного.

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