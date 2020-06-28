  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Харкові відбувся автопробіг до Дня Конституції

    • Розсилка
    У Харкові відбувся автопробіг до Дня Конституції
    Фото: freikorps_org

    Участь в акції взяло участь близько 60 автомобілів

    У неділю, 28 червня, у Харкові відбувся автопробіг на честь Дня Конституції. У ньому взяло участь близько 60 автомобілів.

    Спочатку учасники автопробігу поклали квіти до пам'ятника Незалежності України, розташованому на площі Конституції.

    Потім вони перемістилися на площу Свободи в центрі міста, звідки і почався автопробіг. Автомобілі були з національними прапорами і прапорами партій, зокрема, «Європейської солідарності», ВО «Свобода», Національного корпусу, а також із символікою Харківського Євромайдану, Союзу ветеранів АТО та інших організацій.

    Колона проїхала по вул. Клочковській до Олексіївського житлового масиву, а потім по окружній дорозі до селища П'ятихатки і по вул. Сумській повернулася на площу Свободи, де автопробіг завершився.

    «Цим автопробігом ми хотіли привітати харків'ян зі святом і нагадати їм, а головне - представникам влади, про Конституцію України і необхідність неухильно дотримуватися Основного закону країни. Ми також хотіли нагадати землякам про те, що Харків - це Україна, Крим і Донбас це теж Україна, і ми від цього ніколи не відступимо», - сказав «Укрінформу» один з організаторів акції, лідер Спілки ветеранів АТО Юрій Корсунов.

    Ввечері біля пам'ятника Тарасу Шевченку розпочався концерт під назвою Білими нитками за участю рок-гуртів міста та онлайн-концерт із зірками Харківської області.

    Як відомо, сьогодні Україна відзначає День Конституції. Але тепер свої права будуть знати не тільки дорослі, а й маленькі українці – для дітей видали «Просту Конституцію».

    Нагадаємо, День Конституції України відзначається щорічно 28 червня і є офіційним державним святом. Прийняттям даного документа в 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку нової демократичної і незалежної країни.

    Читайте також:
    Харків Конституція свята українці Україна концерт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ