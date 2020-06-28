У Харкові відбувся автопробіг до Дня Конституції



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Фото: freikorps_org

Участь в акції взяло участь близько 60 автомобілів

У неділю, 28 червня, у Харкові відбувся автопробіг на честь Дня Конституції. У ньому взяло участь близько 60 автомобілів.

Спочатку учасники автопробігу поклали квіти до пам'ятника Незалежності України, розташованому на площі Конституції.

Потім вони перемістилися на площу Свободи в центрі міста, звідки і почався автопробіг. Автомобілі були з національними прапорами і прапорами партій, зокрема, «Європейської солідарності», ВО «Свобода», Національного корпусу, а також із символікою Харківського Євромайдану, Союзу ветеранів АТО та інших організацій.

Колона проїхала по вул. Клочковській до Олексіївського житлового масиву, а потім по окружній дорозі до селища П'ятихатки і по вул. Сумській повернулася на площу Свободи, де автопробіг завершився.

«Цим автопробігом ми хотіли привітати харків'ян зі святом і нагадати їм, а головне - представникам влади, про Конституцію України і необхідність неухильно дотримуватися Основного закону країни. Ми також хотіли нагадати землякам про те, що Харків - це Україна, Крим і Донбас це теж Україна, і ми від цього ніколи не відступимо», - сказав «Укрінформу» один з організаторів акції, лідер Спілки ветеранів АТО Юрій Корсунов.

Ввечері біля пам'ятника Тарасу Шевченку розпочався концерт під назвою Білими нитками за участю рок-гуртів міста та онлайн-концерт із зірками Харківської області.

Як відомо, сьогодні Україна відзначає День Конституції. Але тепер свої права будуть знати не тільки дорослі, а й маленькі українці – для дітей видали «Просту Конституцію».

Нагадаємо, День Конституції України відзначається щорічно 28 червня і є офіційним державним святом. Прийняттям даного документа в 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку нової демократичної і незалежної країни.