Аналізи Порошенка і Зеленського. Хто проводить для них медичні дослідження (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв

Чотири медустанови Києва вже досліджують аналізи, взяті у Порошенка, і лише одна клініка – аналізи Зеленського

Президент Петро Порошенко у п’ятницю, 5 квітня, здав медичні аналізи на НСК «Олімпійський», дослідження за якими будуть проводитись чотирма медустановами Києва – дві приватні «Борис» та «Медіком» і дві комунальні лікарня швидкої меддопомоги та наркологічна лікарня міста.

Водночас кандидат у президенти Володимир Зеленський здав аналізи тільки приватній клініці Eurolab. Варто зазначити, що обрану Зеленським клініку контролюють росіяни.

На запитання Зеленського, коли буде готовий результат, лікар відповів, що «через три дні».

Як відомо, вже були повідомлені попередні результати аналізу Порошенка. Головний лікар київської міської клінічної лікарні соціотерапії Володимир Ярий заявив, що жодної психоактивної речовини в організмі Порошенка знайдено не було. Він додав, що більш ґрунтовні результати будуть через дві години.

Нагадаємо, раніше президент Порошенко покликав кандидата в президенти Володимира Зеленського 5 квітня о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків.

Натомість Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці. 5 квітня Зеленський сам здав аналізи.

3 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Порошенко погодився на дебати із Зеленським.«Стадіон, так стадіон», сказав він.

Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.

Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.