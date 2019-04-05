Порошенко хоче декілька етапів дебатів із Зеленським



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Зокрема, Порошенко вважає, що важливо провести окремі етапи дебатів із Зеленським щодо «ключового повноваження верховного головнокомандувача»

Президент Петро Порошенко, який вранці 5 квітня здав ряд медичних аналізів на НСК «Олімпійський» у Києві, заявив, що хоче, щоб дебати із кандидатом у президенти Володимиром Зеленським проходили у декілька етапів.

Про це він сказав журналістам на НСК «Олімпійський», де медики брали у нього аналізи.

Зокрема, Порошенко вважає, що важливо провести окремі етапи дебатів із Зеленським щодо «ключового повноваження верховного головнокомандувача», а також по зовнішній політиці і захисту пенсійних прав і свобод українських громадян.

Нагадаємо, кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Порошенко погодився на дебати із Зеленським.«Стадіон, так стадіон», сказав він.

Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.

Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.