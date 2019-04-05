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    Порошенко хоче декілька етапів дебатів із Зеленським

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    Порошенко хоче декілька етапів дебатів із Зеленським

    Зокрема, Порошенко вважає, що важливо провести окремі етапи дебатів із Зеленським щодо «ключового повноваження верховного головнокомандувача»

    Президент Петро Порошенко, який вранці 5 квітня здав ряд медичних аналізів на НСК «Олімпійський» у Києві, заявив, що хоче, щоб дебати із кандидатом у президенти Володимиром Зеленським проходили у декілька етапів.

    Про це він сказав журналістам на НСК «Олімпійський», де медики брали у нього аналізи.

    Зокрема, Порошенко вважає, що важливо провести окремі етапи дебатів із Зеленським щодо «ключового повноваження верховного головнокомандувача», а також по зовнішній політиці і захисту пенсійних прав і свобод українських громадян.

    Нагадаємо, кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

    Порошенко погодився на дебати із Зеленським.«Стадіон, так стадіон», сказав він.

    Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти. 

    Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.

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