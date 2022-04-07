  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Військові збили ворожу ракету, яка летіла на Полтаву

    Військові збили ворожу ракету, яка летіла на Полтаву

    Рештки ракети впали територію Роменського району

    У Сумській області українські військові збили ракету, яка летіла на Полтаву. Про це заявив голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький.

    «…у районі Липової Долини люди чули вибухи – це наші хлопці збили ракету, яка направлялася в напрямку Полтави і рештки ракети впали на цю територію», – повідомив Живицький.

    Крім того, Живицький повідомляє про те, що на території області відбувається розмінування територій після відступу ворога.

    Зокрема, на території Роменського району фахівці знайшли та знищили касетні елементи (27 шт.) ПТАБ-1 з авіабомби РБК-500. Вони могли здетонувати у будь-який час.

    А в селі Слобода Конотопського району, на городах у людей, за 300 метрів від житлових будинків, виявили деформовану авіабомбу ФАБ-500ШР, яка не вибухнула.

    Поліцейські вибухотехнічної служби ГУНП та працівники ДСНС снаряд знешкодили.

    Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий вертоліт українською ракетою «Стугна».

    Нагадаємо, за добу 2 квітня українські захисники вразили вісім повітряних цілей. Як повідомили на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ було збито: два літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34); вертоліт; БпЛА (ОТР); чотири крилаті ракети.

    Читайте також: Військовий експерт Михайло Самусь: Наступний етап війни буде для росіян ще трагічнішим
    Теги: росія окупанти ДСНС війна Сумщина військові розмінування Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Військові збили ворожу ракету, яка летіла на Полтаву