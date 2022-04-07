Військові збили ворожу ракету, яка летіла на Полтаву

Рештки ракети впали територію Роменського району

У Сумській області українські військові збили ракету, яка летіла на Полтаву. Про це заявив голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький.

«…у районі Липової Долини люди чули вибухи – це наші хлопці збили ракету, яка направлялася в напрямку Полтави і рештки ракети впали на цю територію», – повідомив Живицький.

Крім того, Живицький повідомляє про те, що на території області відбувається розмінування територій після відступу ворога.

Зокрема, на території Роменського району фахівці знайшли та знищили касетні елементи (27 шт.) ПТАБ-1 з авіабомби РБК-500. Вони могли здетонувати у будь-який час.

А в селі Слобода Конотопського району, на городах у людей, за 300 метрів від житлових будинків, виявили деформовану авіабомбу ФАБ-500ШР, яка не вибухнула.

Поліцейські вибухотехнічної служби ГУНП та працівники ДСНС снаряд знешкодили.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий вертоліт українською ракетою «Стугна».

Нагадаємо, за добу 2 квітня українські захисники вразили вісім повітряних цілей. Як повідомили на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ було збито: два літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34); вертоліт; БпЛА (ОТР); чотири крилаті ракети.