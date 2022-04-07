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    Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 7 квітня

    Евакуаційні рейси від Укрзалізниці на 7 квітня - Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 7 квітня
    Евакуаційні рейси від Укрзалізниці на 7 квітня
    фото: t.me/UkrzalInfo

    На 7 квітня призначено внутрішні та міжнародні евакуаційні потяги

    Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 7 квітня. У компанії також надали розклад на міжнародні рейси.

    Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.

    Евакуаційні поїзди на 7 квітня:

    Краматорськ:

    • 10:00 - 274/273 Краматорськ - Львів
    • 16:00 - 276/275 Краматорськ - Львів
    • 18:00 - 278/277 Краматорськ - Львів

    Покровськ:

    • 12:00 - 7933 Покровськ - П'ятихатки
    • 13:00 - 236/235 Покровськ - Чернівці
    • 14:00 - 7935 Покровськ - П'ятихатки
    • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

    Інші:

    • 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
    • 17:00 - 7731 П'ятихатки - Львів
    • 19:00 - 7733 П'ятихатки - Львів
    • 20:00 - 236/235 Чернівці - Кривий Ріг
    • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

    Міжнародні евакуаційні рейси на 7 квітня:

    Польща:

    • 07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*
    • 08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*
    • 10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
    • 17:02 - 814/813 Львів - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
    • 18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
    • 19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*

    * квитки у продажу

    Словаччина:

    • 11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)
    • 16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)

    Угорщина:

    • Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
    • 12:30 №33 Мукачево - Будапешт
    • 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт

    * квитки у продажу

    Чехія:

    • Квитки відсутні

    Румунія:

    • 23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)

    Австрія:

    • 14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень*

    * квитки у продажу.

    Усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила новий потяг з Харкова до Трускавця: коли він курсуватиме.

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    Теги: Австрія росія окупанти Польща Будапешт Одеса війна Укрзалізниця Чехія Румунія Кривий Ріг Україна Чернівці Відень кордон окупація #stoprussia
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    Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 7 квітня