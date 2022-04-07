Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 7 квітня

Евакуаційні рейси від Укрзалізниці на 7 квітня

На 7 квітня призначено внутрішні та міжнародні евакуаційні потяги

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні, 7 квітня. У компанії також надали розклад на міжнародні рейси.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.

Евакуаційні поїзди на 7 квітня:

Краматорськ:

10:00 - 274/273 Краматорськ - Львів

16:00 - 276/275 Краматорськ - Львів

18:00 - 278/277 Краматорськ - Львів

Покровськ:

12:00 - 7933 Покровськ - П'ятихатки

13:00 - 236/235 Покровськ - Чернівці

14:00 - 7935 Покровськ - П'ятихатки

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

Інші:

14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова

17:00 - 7731 П'ятихатки - Львів

19:00 - 7733 П'ятихатки - Львів

20:00 - 236/235 Чернівці - Кривий Ріг

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

Міжнародні евакуаційні рейси на 7 квітня:

Польща:

07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*

08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*

10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)

17:02 - 814/813 Львів - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)

18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*

19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*

* квитки у продажу

Словаччина:

11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)

16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина:

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*

12:30 №33 Мукачево - Будапешт

16:30 №32521 Мукачево - Будапешт

* квитки у продажу

Чехія:

Квитки відсутні

Румунія:

23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)

Австрія:

14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень*

* квитки у продажу.

Усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила новий потяг з Харкова до Трускавця: коли він курсуватиме.

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